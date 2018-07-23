ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي واثق من بقاء هازارد وكورتوا وويليان

أكد ماوريسيو ساري المدير الفني الجديد لنادي تشيلسي الإنجليزي، أن مصير لاعبيه: إدين هازارد، وويليان، والحارس تيبو كورتوا، بيد النادي اللندني.

ويتردد أن ريال مدريد يريد التعاقد مع البلجيكيين كورتوا، وهازارد، في حين تقدّم برشلونة بعرض لضم ويليان.

وقال ساري عقب الفوز على بيرث غلوري استعدادًا للموسم الجديد 2018/2019:”من دواعي سروري أن يكون الثلاثي ضمن فريقي”.

وأضاف ساري في تصريحان نقلتها صحيفة “غارديان”: “أحب الحديث إلى الشخص وجهًا لوجه، ولا أحب الحديث إلى الشخص عبر الهاتف”.

وتابع المدرب السابق لنابولي:”لا أعرف، الأمر يعتمد على النادي، وبالنسبة لي من دواعي سروري أن يكون لدي، هازارد، ويليان، وكورتوا، ولكن ذلك لا يعتمد عليّ، وعلينا أن ننتظر”.

وأردف:”لدي ثقة أنهم سيصلون إلى كوبهام في نهاية الشهر”.

ويأمل ساري في الحفاظ على هازارد، وكورتوا، وويليان، للمنافسة على البطولات الموسم المقبل، علمًا بأن تشيلسي لن يشارك في دوري أبطال أوروبا.