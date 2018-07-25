اشتباك عنيف بين لاعبي فريقين في مواجهة ودية بإنجلترا (فيديو وصور)

اشتباك عنيف بين لاعبي فريقين في مواجهة ودية بإنجلترا (فيديو وصور)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

شهدت المباراة التي جمعت بين فريقي شيفيلد وينسداي ومانسفيلد الإنجليزيين، اشتباكًا عنيفًا بعد انتهاء المواجهة الودية التي جمعتهما، وانتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف.

ومع انطلاق صافرة النهاية اشتبك حوالي 22 لاعبًا، حسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، في حين انهالت أعداد من اللكمات من بعض اللاعبين، وسالت الدماء من فم أحدهم، وتدخل رجال الأمن وعدد من العاملين في الملعب للفصل بين اللاعبين.

وظهرت حالة من الرعب على الجماهير التي حضرت المباراة.

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