بيليغريني يتطلع لمزيد من الصفقات مع وست هام قبل انطلاق الدوري الإنجليزي

يتطلع مانويل بيليغريني مدرب وست هام يونايتد لتحسين تشكيلته قبل بداية الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورافق التشيلي بيليغريني (64 عامًا) الوافدين الجديدين فيليبي أندرسون وجاك ويلشير اليوم الثلاثاء في أول مؤتمر صحفي له منذ تعيينه في مايو أيار الماضي.

وانضم أندرسون وويلشير للفريق ضمن سبع صفقات جديدة لكن وست هام سيعاني من إصابات طويلة الأمد للمهاجم أندي كارول والمدافع وينستون ريد ولاعب الوسط مانويل لانتسيني مما يثير قلق المدرب.

وقال بيليغريني للصحفيين: “نحاول بناء تشكيلة قوية ونعرف أن الدوري الإنجليزي لن يكون سهلًا”.

وأضاف المدرب الذي قاد مانشستر سيتي للتتويج بلقب الدوري في 2014 “لدينا سبعة لاعبين جدد الآن كما يوجد ثلاثة لاعبين مهمين يعانون من إصابات.. لانتسيني وكارول وريد”.

وتابع “حتى اليوم الأخير يمكننا ضم لاعبين وسنسعى لبناء تشكيلة قوية قدر الإمكان وسنرى الأموال المتاحة حاليًا حتى انتهاء فترة الانتقالات”.

وامتدح لاعبه ويلشير القادم من أرسنال قائلًا “إنه لاعب مهم جدًا ويتمتع بالخبرة والجودة وجاء من فريق لديه عقلية الانتصارات ونحتاج له في الأوقات المهمة”.

ويستهل وست هام مشواره بالدوري أمام ليفربول يوم 12 أغسطس/ آب المقبل.