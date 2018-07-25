ألونسو: جورجينيو سيساعد بقية لاعبي تشيلسي على التأقلم مع طريقة ساري

قال المدافع ماركوس ألونسو، إن جورجينيو الوافد الجديد على صفوف تشيلسي، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، سيستغل خبراته باللعب تحت قيادة المدرب ماوريتسيو ساري لمساعدة بقية اللاعبين على التأقلم مع طريقة اللعب الجديدة.

ولعب جورجينيو تحت قيادة المدرب الإيطالي لمدة ثلاثة مواسم في نابولي قبل أن ينضم لتشيلسي بعد وقت قصير من تعاقد ساري على تدريب الفريق في وقت سابق هذا الشهر.

وقال ألونسو لموقع تشيلسي على الإنترنت: “اعتاد على اللعب بهذه الطريقة، وسيكون عاملًا مساعدًا للجميع.

“سيقدم لنا نصائح لكي نعتاد على طريقة اللعب هذه”.

وأضاف: “سنعمل وفقًا لطريقة جديدة وأسلوب جديد سيطلبه منّا المدرب.

“يريد منّا ممارسة الضغط المتقدم. يريد أن يكون الفريق كتلة واحدة. يريدنا أن نحتفظ بالكرة”.

وسيواجه تشيلسي منافسه مانشستر سيتي في لقاء درع المجتمع في افتتاح الموسم في الخامس من أغسطس /آب المقبل، قبل أن يتوجه للقاء هدرسفيلد تاون لخوض أول مباراة للفريقين في الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي بعدها بستة أيام.