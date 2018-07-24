ساري يمنح لاعبي تشيلسي إجازة لحضور حفل زفاف فابريغاس ودانييلا سمعان (صور)

نفذ الإيطالي ماوريتسيو ساري المدير الفني الجديد لتشيلسي وعده، بإعادة المرح والمتعة للفريق عقب موافقته على حصول سيسك فابريغاس وبعض لاعبي الفريق على إجازة، من أجل حضور زفاف الدولي الإسباني السابق على صديقته دانييلا سمعان في جزيرة إيبيزا.

وسمح المدير الفني السابق لنابولي للعديد من لاعبي الفريق بحضور حفل زفاف فابريغاس في إيبيزا مساء الثلاثاء.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى أن ساري توصل إلى حل وسط مع اللاعبين بشأن الإجازات، لينهي النظام الصارم الذي كان يتبعه مواطنه أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق للفريق اللندني.

وعاد تشيلسي إلى لندن يوم الثلاثاء بعد فوزه بهدف نظيف على بيرث غلوري الأسترالي يوم الإثنين، لكن ساري وافق على إجازة قصيرة لفابريغاس والعديد من زملائه، لحضور الحفل ومنحهم يومًا إضافيًا يوم الأربعاء، قبل العودة إلى التدريبات بشكل معتاد يوم الخميس.

ونشر لاعب وسط برشلونة السابق صورة على حسابه في إنستغرام في المطار قبل استخدام طائرة خاصة تقله مع زملائه، بيدرو، وماركوس ألونسو، وروس باركلي، وإيثان أمبادو، ودافيدي زاباكوستا، وقائده السابق جون تيري، وزوجته في طريقهم إلى الجزيرة الإسبانية.

وارتبط الدولي الإسباني السابق بصديقته دانييلا في مايو/آيار الماضي، وارتديا ملابس الزفاف دون حفل، وكان ذلك قبل أيام من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، حينما تغلب تشيلسي على مانشستر يونايتد.

لكن حفل الليلة يأتي في وقت أكثر هدوءًا من هذا الموسم، إذ لن يخوض تشيلسي أي مباراة رسمية قبل الشهر المقبل، ما سمح للاعبي الفريق وأصدقاء فابريغاس بحضور الحفل.

الزوجان دانييلا وسيسك مع أطفالهم أمام الفلاشات ???? pic.twitter.com/t8rqRdh6Qy — WAGS (@PlayersWAGS) July 24, 2018

وتبلغ دانييلا المولودة في لبنان من العمر 43 عامًا، أي أنها أكبر من فابريغاس بنحو 12 عامًا، لكن ذلك لم يمنعهما من الزواج والارتباط بعلاقة عاطفية قوية.

وتقضي دانييلا إجازتها في إيبيزا منذ عدة أيام، مع صديقتها انتونيلا روكوزو زوجة ليونيل ميسي نجم برشلونة، لحين عودة فابريغاس من أستراليا. ‎