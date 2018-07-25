إيمري عن اعتزال أوزيل دوليًا: آرسنال بيته وسنساعده على أن يشعر بحالة جيدة

قال أوناي إيمري، المدرب الجديد لآرسنال الإنجليزي، للصحفيين إنه “يحترم قرار مسعود أوزيل باعتزال اللعب الدولي بعد ما وصفه اللاعب الألماني “بالتمييز العنصري وعدم الاحترام” بسبب أصوله التركية”.

وتعرّض أوزيل لانتقادات بسبب مستواه خلال خروج ألمانيا المخيّب من دور المجموعات في كأس العالم في روسيا، وأيضًا مقابلته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأطلقت الجماهير الألمانية صيحات استهجان ضد أوزيل وإيلكاي غندوغان، القادم من أصول تركية وتقابل مع أردوغان أيضًا، في المباريات الودية قبل كأس العالم.

وقال أردوغان، أمس الثلاثاء، إن أوزيل لاقى معاملة عنصرية وغير مقبولة.

وأثار قرار اللاعب البالغ عمره 29 عامًا مناقشات غاضبة في ألمانيا حول علاقتها بأكبر جالية للمهاجرين في البلاد.

وأبلغ إيمري الصحفيين في سنغافورة قبل يوم من المواجهة ضد أتلتيكو مدريد في كأس الأبطال الدولية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد “هذا قرار شخصي أحترمه”.

وأشار إيمري، الذي أصبح في مايو/ أيار، مدرب آرسنال الجديد عقب رحيل فينغر بعد 22 عامًا مع الفريق، إلى أن أوزيل يشعر أن آرسنال “بيته”.

وأضاف: “نحن مثل بيته. نحن مثل عائلته.. سنساعده على أن يشعر بحالة جيدة”.

ولم يعلق أوزيل على قراره منذ وصوله مع الفريق اللندني إلى سنغافورة، يوم الاثنين.

ويلعب آرسنال ضد باريس سان جيرمان يوم السبت في البطولة ذاتها.