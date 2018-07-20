لماذا تعاقد آرسنال مع مخترع لعبة كاندي كراش؟

سيدخل آرسنال الموسم الجديد بأفكار جديدة ومدير فني جديد هو أوناي إيمري بعد انتهاء حقبة آرسين فينغر التي استمرت أكثر من 20 عامًا، وضمن هذه المرحلة الجديدة تعاقد النادي اللندني مع أحد مخترعي لعبة “كاندي كراش” الشهيرة.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن آرسنال يبدو أنه عثر على الجزء المفقود من حل لغزه مع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بتعاقده مع الروسي ميخائيل زيلكين أحد المخترعين السابقين للعبة “كاندي كراش” الشهيرة، ليصبح محلل بيانات الفريق الأول.

وانضم الشاب الروسي إلى الطاقم الفني لإيمري من أجل إحداث ثورة في صفوف الفريق الذي لم يحرز لقب الدوري منذ موسم 2003/2004.

ومن مهام زيلكين الوصول بالأداء إلى أقصى حد وتعرض اللاعبين للإصابات في أضيق الحدود عبر قياس قدراتهم البدنية والعضلية والجسمانية.

وعمل زيلكين على تطوير لعبة “كاندي كراش” ضمن فريق عمل قبل أن يتولى مهمته الجديدة في النادي اللندني، وقال عن هذه الفترة: “أشرفت على إطلاق كاندي كراش سودا وكاندي كراش جيلي”.

ويهتم زيلكين بجمع ودراسة البيانات باستخدام التفكير الفعلي والتعلم الآلي وسينضم الباحث الروسي إلى فريق عملي إيمري الذي انضم له بالفعل خوان كارلوس كارسيدو وبابلو فيلانويفا كمدربين إلى جانب ستيف بولد.

كما انضم كل من جوليان ماساش مدرب اللياقة البدنية وخافي غارسيا مدرب حراس المرمى ومسؤول تحليل الأداء فيكتور ماناس.