كيف يتمكن الجمهور من التصويت على جائزة أفضل لاعب في العالم؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الثلاثاء، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم، وشهدت تواجد المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي، بجانب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني، والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني.

ووفق بيان للفيفا، ضمت القائمة أيضًا البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، ومواطنه إيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي، والثنائي الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتليتكو مدريد الإسباني، وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

كما ضمت القائمة الكرواتي لوكا مودريتش المحترف في ريال مدريد، وزميله في الملكي، الفرنسي رافائيل فاران، وهاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي.

الاختيار النهائي سيتم بناء على تصويت مشترك بين قادة المنتخبات، مدربي المنتخبات، صحفيين معتمدين، جماهير كرة القدم.

نسبة مساهمة الجماهير في تقرير الطرف الفائز ستصل إلى 25%، ويستمر التصويت حتى منتصف ليلة يوم 19 أغسطس المقبل، على أن يتم الإعلان عن الفائز في حفل فيفا المقام يوم 24 سبتمبر.

التصويت على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي يتطلب عمل حساب مجاني على الموقع، ويتم التصويت لـ3 لاعبين، 5 نقاط لصاحب المركز الأول، 3 نقاط لصاحب المركز الثاني، نقطة واحدة لصاحب المركز الثالث.. ويمكن التصويت عبر الرابط من هنا.

وسيتم الإعلان عن الفائزين على هامش الحفل السنوي لتوزيع جوائز الاتحاد الدولي بلندن في 24 سبتمبر/أيلول المقبل.