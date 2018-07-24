محمد صلاح ينافس ميسي ورونالدو ومبابي على جائزة أفضل لاعب في العالم.. واستبعاد نيمار

استبعد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” البرازيلي نيمار من المرشحين على لقب أفضل لاعب في العالم لعام 2018، وكشف عن قائمة بأسماء اللاعبين المتنافسين على الجائزة.

وبحسب فيفا، فإن اللاعبين المرشحين هم:

ـ مبابي

ـ غريزمان

ـ مودريتش

ـ فاران

ـ ميسي

ـ رونالدو

ـ محمد صلاح

ـ هازارد

ـ هاري كين

ـ كيفين دي بروين

OFFICIAL | The nominees for #TheBest FIFA Men’s Player 2018: Cristiano Ronaldo Kevin De Bruyne Antoine Griezmann Eden Hazard Harry Kane Kylian Mbappe Lionel Messi Luka Modric Mohamed Salah Raphael Varane For the period 3 July 2017-15 July 2018 pic.twitter.com/bqt8tDWY8d — FIFA.com (@FIFAcom) July 24, 2018

وتضمنت جوائز الأفضل جائزة لكل من: أفضل لاعب، أفضل لاعبة، أفضل مدرب للرجال وأفضل مدرب للسيدات، وضمت القوائم الأولية 10 مرشحين اعتمادا على ما قدموه خلال الفترة ما بين 3 يوليو 2017 وحتى 15 يوليو 2018، على أن يتم تحديد ثلاثة مرشحين في القائمة النهائية، وسيقام حفل توزيع الجوائز النهائية يوم 24 سبتمبر المقبل في لندن.

وتواجد صلاح ضمن الـ 10 الأفضل في العالم للاعبي كرة القدم حدث استثنائي لأفضل لاعب في أفريقيا وإنجلترا بالفترة الماضية، ليواصل الدولي المصري معانقته للمجد العالمي.

واعتمد “فيفا” في اختياره بالإضافة إلى مدربي وقائدي المنتخبات ولجنة من الإعلاميين، على اختيار الجماهير عبر موقعه الرسمي بجانب قائمة من نجوم الكرة تضم 13 لاعبا سابقا.

واختير صلاح ضمن الـ 10 الأفضل بعد الموسم الرائع الذي قدمه مع ليفربول، حيث سجل 44 هدفا خلال 52 مباراة في كل المسابقات، وفاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بجانب الحصول على لقب هداف الدوري وأفضل لاعب من رابطة الدوري الإنجليزي، كما قاد صلاح ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد.