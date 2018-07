محمد صلاح ينافس ميسي ورونالدو ومبابي على جائزة أفضل لاعب في العالم.. واستبعاد نيمار

استبعد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” البرازيلي نيمار من المرشحين على لقب أفضل لاعب في العالم لعام 2018، وكشف عن قائمة بأسماء اللاعبين المتنافسين على الجائزة.

وبحسب فيفا، فإن اللاعبين المرشحين هم:

ـ مبابي

ـ غريزمان

ـ مودريتش

ـ فاران

ـ ميسي

ـ رونالدو

ـ محمد صلاح

ـ هازارد

ـ هاري كين

ـ كيفين دي بروين

