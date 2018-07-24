“فيفا” يكشف قائمة المتنافسات على جائزة أفضل لاعبة بالعالم لعام 2018

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سيتم الإعلان عن الفائزين على هامش الحفل السنوي لتوزيع جوائز الاتحاد الدولي بلندن في 24 سبتمبر/أيلول المقبل.