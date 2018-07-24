“فيفا” يكشف قائمة المتنافسات على جائزة أفضل لاعبة بالعالم لعام 2018

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الثلاثاء، عن قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة في العالم.
وضمت القائمة البريطانية لوسي برونز، والدنماركية بيرنيل هاردر والنرويجية آدا هيجيربيرج والفرنسية أماندين هنري، والأسترالية سامانثا كير.
إضافة إلى اليابانية ساكي كوماجاي، والألمانية دزينيفر ماروزان، والبرازيلية مارتا، والأمريكية ميجان رابينو، والفرنسية ويندي رينارد.
وخلال الفترة ما بين 24 يوليو/تموز الجاري و10 أغسطس/آب المقبل، سيجرى التصويت على اختيار الأفضل في العالم من بين المرشحين العشرة بمشاركة قادة المنتخبات الوطنية ومدربيها وممثلين من وسائل إعلام وكذلك الجماهير.
وسيتم الإعلان عن الفائزين على هامش الحفل السنوي لتوزيع جوائز الاتحاد الدولي بلندن في 24 سبتمبر/أيلول المقبل.