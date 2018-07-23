رئيس بايرن ميونخ عن اعتزال أوزيل: سعيد لانتهاء هذا الكابوس.. أداؤه كان بغيضًا ونقطة ضعف

هاجم أولي هونيس، رئيس نادي بايرن ميونخ، مسعود أوزيل، نجم آرسنال الإنجليزي، بعدما أعلن الأخير اعتزاله الدولي، بداعي العنصرية.

وقرر أوزيل، الاعتزال رسميًا بسبب ما وصفه بـ”العنصرية” التي واجهها، عقب صورته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي أثارت اللغط في ألمانيا.

وقال هونيس، في تصريحات لصحيفة “سبورت بيلد” الألمانية: “أنا مسرور لأن هذا الكابوس انتهى، أوزيل كان خارج الخدمة منذ سنوات”.

وأضاف: “آخر التحام فاز به أوزيل، كان قبل مونديال 2014، والآن يخفي نفسه وأداءه البغيض خلف صورته مع أردوغان”.

وتابع: “كلما لعبنا ضد آرسنال، كنا نستغل وجوده، لأننا كنا نعرف أنه ثغرة ونقطة ضعف في خطة المنافس”.

وواصل: “لا أحد يتساءل عن سبب ظهوره الباهت في كأس العالم، فمعجبيه البالغ عددهم 35 مليونًا، والذين بالتأكيد ينتمون للعالم الافتراضي، يعتبرون أنه لعب بشكل ممتاز عندما يصنع كرة لأحد زملائه”.

وأتم: “على المستوى الرياضي، أوزيل لم يقدم أي شيء يذكر للمنتخب الوطني منذ سنوات”.

وتعرض مسعود أوزيل صاحب الـ 29 عامًا لانتقادات كبيرة من جانب الإعلام في ألمانيا والمشجعين هناك بسبب صورة له مع رئيس تركيا قبل مشاركة منتخب المانشافت في منافسات كأس العالم 2018 التي أقيمت على الأراضي الروسية.

وأطلقت جماهير ألمانيا صافرات الاستهجان عندما لعب مسعود أوزيل مع منتخب بلاده في المونديال، وتعرض بعدها للعديد من الضغوطات مما جعله يعلن اعتزاله الدولي بشكل نهائي عقب انتهاء كأس العالم.