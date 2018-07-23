الحكومة الألمانية: ميركل تحترم قرار مسعود أوزيل باعتزال اللعب الدولي

أصدرت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية بيانًا على لسان، المستشارة أنجيلا ميركل، والتي أكدت خلاله تقديرها لمسعود أوزيل، والذي أعلن اعتزاله دوليًا مع المنتخب الألماني على خلفية اتهامات بالعنصرية للاتحاد الألماني، مؤكدة أنه لاعب رائع وقدم الكثير للمنتخب الوطني.

وأضافت: “ميركل تحترم قرار أوزيل باعتزال اللعب الدولي”.

وأشارت المتحدثة باسم المستشارة أنجيلا ميركل، أن حوالي ثلاثة ملايين شخص من أصول تركية يعيشون في ألمانيا اندمجوا بشكل جيد بعدما أعلن مسعود أوزيل لاعب منتخب ألمانيا لكرة القدم اعتزاله اللعب الدولي بداعي العنصرية.

وأكدت المتحدثة باسم ميركل أن المهاجرين مرحب بهم في ألمانيا، وأضافت أن المستشارة الألمانية تقدّر أوزيل.

وكان أوزيل أعلن مساء أمس اعتزاله اللعب دوليًا مع منتخب ألمانيا، موجهًا اتهامات عنصرية غير مسبوقة ضد رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم راينهارد غريندل وقادة آخرين في الاتحاد.

وفي بيان نشره على عدة أجزاء أمس، كتب أوزيل المولود في ألمانيا والمنحدر من أصول تركية: “في نظر غريندل ومساعديه أنا ألماني عندما نكسب، لكنني أصبح مهاجرًا عندما نخسر.. لا ينبغي بعد الآن السماح بعمل أفراد ذوي خلفيات عنصرية تمييزية في أكبر اتحاد كرة قدم في العالم، الذي يضم لاعبين منحدرين من عائلات ذات أصول مختلفة”.

وحمّل أوزيل اتحاد كرة القدم الألماني المسؤولية لعدم الدفاع عنه بوجه الانتقادات التي وُجهت إليه، منددًا بـ”إساءة المعاملة” التي لقيها من قبل رئيس الاتحاد الألماني.

وتعرض أوزيل، المولود في ألمانيا لعائلة تركية الأصل، لانتقادات حادة بعد صورة مثيرة للجدل جمعته وزميله في المنتخب الألماني التركي الأصل أيضًا أيلكاي غوندوغان بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في مايو، ما أثار تساؤلات بشأن ولائه لألمانيا، قبل نهائيات كأس العالم في روسيا.

ونُشرت الصورة على الموقع الإلكتروني للرئاسة التركية وحساب الحزب الحاكم على “تويتر” قبيل الانتخابات التركية، التي أجريت في الـ24 من يونيو، والتي فاز فيها أردوغان بولاية رئاسية ثانية موسعة الصلاحيات.