بسبب عنصرية الاتحاد الألماني.. مسعود أوزيل يعتزل اللعب على المستوى الدولي (صورة)

أعلن النجم الألماني مسعود أوزيل، اعتزاله اللعب على المستوى الدولي بشكل نهائي.

وكتب أوزيل على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “إنه أمر ثقيل على قلبي، ولكن بعد الكثير من التفكير بسبب الأحداث الأخيرة، لن أعود لألعب لألمانيا على المستوى الدولي، بسبب ما أشعر به من عنصرية وعدم احترام”.

وتابع “اعتدت على ارتداء القميص الألماني بمثل هذا الفخر والإثارة، لكنني الآن لن أفعل ذلك، كان من الصعب للغاية اتخاذ هذا القرار، لأنّي كنت دائمًا أعطي كل شيء لزملائي، والمدربين، وللأشخاص الجيدين في ألمانيا”.

وجاء إعلان أوزيل اعتزاله اللعب مع ألمانيا، بعد ساعات من ردّه في بيان مطول، على كافة الانتقادات التي طالته في الفترة الأخيرة.

وواصل أوزيل: “حين يعاملني المسؤولون في الاتحاد الألماني بهذه الطريقة، وعدم احترام جذوري التركية، وتحويلي إلى دعاية سياسية فهذا يكفي”.

وودع المنتخب الألماني بطولة كأس العالم من الدور الأول.

III / III pic.twitter.com/c8aTzYOhWU — Mesut Özil (@MesutOzil1088) ٢٢ يوليو ٢٠١٨

وتعرض أوزيل، البالغ من العمر 29 عامًا، لانتقادات لاذعة في بلاده، بسبب لقائه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مايو الماضي، ثم بسبب أدائه المتواضع في كأس العالم 2018 في روسيا.

وودّع المنتخب الألماني بطولة كأس العالم من الدور الأول، لأول مرة منذ 80 عامًا، بعدما جمع 3 نقاط من الفوز على السويد، وخسر أمام المكسيك وكوريا الجنوبية.

يشار إلى أن أوزيل غاب عن الفوز 2/1 على السويد، وحضر في الخسارتين أمام السويد وكوريا الجنوبية.

وخاض أوزيل، الذي ينحدر من أصول تركية، 92 مباراة بقميص المنتخب الألماني، وسجل 23 هدفًا وصنع 40.

وكان أوزيل قد ضمن تشكيلة ألمانيا عندما فازت بكأس العالم 2014 في البرازيل.

واستهل أوزيل مشواره الدولي مع ألمانيا في فبراير 2009 تحت قيادة المدرب الحالي يواكيم لوف.