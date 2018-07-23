ساوثهامبتون يتطلع لبيع لاعبين قبل إضافة آخرين لتشكيلته

قال مارك هيوز، مدرب ساوثهامبتون، إن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، عليه بيع لاعبين من أجل تسهيل شراء لاعبين جدد في الفترة المتبقية من سوق الانتقالات.

وتعاقد ساوثهامبتون بالفعل مع أربعة لاعبين قبل بداية الموسم الجديد، وهم المدافع يانيك فسترجارد والمهاجم محمد اليونسي ولاعب الوسط ستيوارت أرمسترونغ والحارس أنجوس جان.

وأبلغ هيوز صحيفة “ساوذرن ديلي إيكو”: “أعتقد أن علينا البيع أو السماح للاعبين بالرحيل إذا أردنا التعاقد مع أي لاعب جديد”.

وأضاف: “أبلينا بلاء حسنًا. أنهينا عملنا مبكرًا ونحن سعداء لكننا في المشهد دائمًا”.

وغادر لاعب الوسط دوسان تاديتش النادي لينضم إلى أياكس أمستردام الشهر الماضي، وقال هيوز إن مفتاح إجراء تغييرات ضخمة على التشكيلة التي احتلت المركز 17 الموسم الماضي، هو توفير أماكن شاغرة قبل إغلاق باب الانتقالات.

وتنتهي فترة الانتقالات في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل بداية الموسم بعدما صوتت الأندية على تقديم الموعد النهائي لشراء لاعبين اعتبارًا من الموسم المقبل.

وتابع هيوز: “هناك أسبوعان قبل بداية الموسم، والأمور تتحدث عن نفسها كما نعلم. علينا أن نكون على استعداد إذا أردنا الحصول على النوعية المناسبة من اللاعبين الذين يستطيعون مساعدتنا”.

وقال هيوز، إن ساوثهامبتون لن يبيع لاعبين بعد بداية الموسم مع استمرار فترة الانتقالات في بطولات الدوري الكبرى الأخرى في أوروبا حتى نهاية أغسطس/ آب.

وأضاف: “أعتقد أن اللاعبين والوكلاء عليهم معرفة أنه بمجرد إغلاق باب الانتقالات فلن يرحل أي لاعب. هذا سيكون موقفنا”.

ويلتقي ساوثهامبتون مع بيرنلي في مباراته الافتتاحية بالدوري في الـ12 من أغسطس آب.