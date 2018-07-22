ليفربول يسقط بثلاثية أمام بروسيا دورتموند في كأس الأبطال الدولية (فيديو)

فشل نادي ليفربول الإنجليزي في الحفاظ على تقدمه أمام بروسيا دورتموند خلال المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين في كأس الأبطال الدولية.
تقدم الهولندي فيرجيل فان دايك لفريق ليفربول في الشوط الأول، حيث ارتقى عاليًا، وقابل عرضية زميله برأسية قوية في مرمى الفريق الألماني.
هدف ⚽ فان دايك برأسه يفتتح التسجيل للريدز!#ليفربول 1 – 0 #دورتموند#ICC2018 pic.twitter.com/3HWLnAedXx
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٢٢ يوليو ٢٠١٨
وتعادل فريق بروسيا دورتموند في الدقيقة 66 من الشوط الثاني عن طريق ركلة جزاء نفذها بوليستش.
ونجح بوليزتش في إحراز الهدف الثاني له ولبروسيا دورتموند في الدقيقة 89 من تسديدة أرضية على حدود منطقة الجزاء.
وأحرز كاريوس لارسن الهدف الرابع قبل صافرة النهاية
هدف ⚽ بوليسيتش يعدل النتيجة للفريق الألماني من نقطة جزاء!#ليفربول 1 – 1 #دورتموند#ICC2018 pic.twitter.com/agxBWQvBH6
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٢٢ يوليو ٢٠١٨
هدف ⚽ بوليسيتش يضيف الفرحة الثانية للفريق الألماني في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي!#ليفربول 1 – 2 #دورتموند#ICC2018 pic.twitter.com/ECKTosFwdM
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٢٢ يوليو ٢٠١٨
هدف ⚽ لارسن يستفيد من هدية كاريوس ويضيف الثالث!#ليفربول 1 – 3 #دورتموند#ICC2018 pic.twitter.com/4tTcGfymO0
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٢٢ يوليو ٢٠١٨