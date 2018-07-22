أهداف مباراة ليفربول وبروسيا دورتموند.. فان دايك يتقدم للريدز وبوليستش يتعادل(فيديو)

تقدم الهولندي فيرجيل فان دايك لفريق ليفربول على حساب بروسيا دورتموند خلال مباراة الفريقين في كأس الأبطال الدولية.

وارتقى فان دايك عاليًا، وقابل عرضية زميله برأسية قوية في مرمى الفريق الألماني.

وتعادل فريق بروسيا دورتموند في الدقيقة 66 من الشوط الثاني عن طريق ركلة جزاء نفذها بوليستش.

ويلتقي فريق ليفربول الإنجليزي مع بروسيا دورتموند الألماني على ملعب “بنك أمريكا” في مدينة “شارلوت” الأمريكية، ضمن منافسات بطولة كأس الأبطال الدولية الودية، والتي تأتي ضمن استعدادات أندية أوروبا للمشاركة بمنافسات الموسم الجديد.

وتنص لوائح بطولة كأس الأبطال الدولية الودية على حصول الفريق الفائز على 3 نقاط، وفي حال انتهاء المباراة بالتعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح، وفي تلك الحالة يحصل الفريق الفائز على نقطتين، والمهزوم على نقطة واحدة.