نابي كيتا: فضّلت نادي ليفربول على برشلونة وبايرن ميونخ

أكد اللاعب الغيني نابي كيتا أنه فضّل نادي ليفربول على برشلونة الإسباني، وبايرن ميونخ الألماني.

ونقلت صحيفة “غارديان” البريطانية عن كيتا قوله:”كل ما يقال صحيح عن وصول عروض من أندية أخرى لضمي، لكن المدرب الألماني يورغن كلوب لعب دورًا كبيرًا في انتقالي إلى ليفربول”.

وأضاف كيتا القادم من لايبزيغ الألماني:”تحدثت مع كلوب قبل عام بالضبط، والكلمات التي قالها لي حول مشروع الفريق أقنعتني بالفعل، ورأيت تطور الفريق طوال الموسم الماضي، وكنت حريصًا جدًا على القدوم إلى هنا، ونحن نملك الجودة في خط الوسط، وآمل أن أتمكن من المساهمة في إضفاء المزيد منها”.

وواصل:”تحدثت أيضًا إلى ساديو ماني، وحدثني عن عظمة ليفربول، وعن الإمكانيات التي يمتلكها النادي، وساديو ماني بمثابة أخ بالنسبة لي، لقد لعبنا معًا في سالزبورغ، ومنذ ذلك الوقت تجمعنا صداقة قوية، ونحن دائمًا على تواصل”.

وأشار كيتا البالغ من العمر 23 عامًا، إلى أنه جن جنون الشعب الغيني بانضمامه إلى ليفربول.

وأوضح: “إنه أمر أشبه بالجنون، والاهتمام بليفربول ضخم هناك، والناس يقومون بشراء قمصان الفريق، أو حتى أي قميص أحمر اللون، وهذا يمنحني دافعًا قويًا لتقديم أفضل ما لديَّ من أجل الفريق”

واختتم:”أنا مشاهد جيد للكرة الإنجليزية، ومعتاد على مثل هذه التحديات البدنية التي سأواجهها هنا، وآمل أن أتأقلم بشكل كبير مع ذلك، من خلال المباريات التحضيرية قبل بداية الموسم، واستعادة الكرة هي العمل المحبب بالنسبة لي”.