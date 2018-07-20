محمد صلاح يعود إلى تدريبات نادي ليفربول بعد إجازته في جزر المالديف (صور)

نشر نادي ليفربول الإنجليزي صورًا لتدريبات لاعبيه تُظهر عودة الدولي المصري محمد صلاح، الذي قضى آخر أيام عطلته الصيفية في جزر المالديف، مع زميله السنغالي ساديو ماني إلى النادي في مركز ميلوود بعد انتهاء الراحة السلبية لنجم الفريق، استعدادًا للموسم الجديد (2018-2019).

ويشارك الريدز في بطولة كأس الأبطال الدولية الودية في أمريكا، حيث سيواجه كلًا من بروسيا دورتموند في تشارلوت، ومانشستر سيتي في شرق راذرفورد، ومانشستر يونايتد في آن آربر.

وخضع محمد صلاح برفقة ساديو ماني، وماركو غرويتش، للفحوصات الطبية المعتادة، واختبارات اللياقة البدنية، قبل المشاركة في تدريبات ليفربول استعدادًا للموسم الجديد، وقام الثلاثي بالجري بعدها حول الملعب.

وكان صلاح ودَّع كأس العالم روسيا 2018 مع منتخب مصر من دور المجموعات، بعد تذيّله ترتيب المجموعة بلا أي نقطة عقب الهزيمة من: أوروغواي، وروسيا، والسعودية.

وأدّى صاحب الـ26 عامًا تدريبات ترفيهية خلال المران بلعب كرة السلة، إلى جانب خوض تدريبات بدنية لاستعادة كاملة لياقته.

وسيشهد ملعب “آنفيلد” معقل ليفربول أول ظهور رسمي لوصيف دوري الأبطال في الموسم الجديد أمام وست هام يونايتد في افتتاح مشوار الفريقين بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم 11 أغسطس.

كما احتفل ساديو ماني مع صلاح بالحصول على القميص رقم “10” مع ليفربول بدلًا من فيليب كوتينيو الذي رحل إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وذلك بداية من الموسم الجديد، بعدما كان يرتدي القميص رقم “19” الموسم الماضي.