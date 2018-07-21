تيري هنري مرشح لتدريب أستون فيلا بعد انتقال ملكيته للمصري ناصف ساويرس

أفادت تقارير صحافية إنجليزية، اليوم السبت، أن النجم الفرنسي المعتزل تييري هنري، أصبح مرشحًا لتولي تدريب نادي أستون فيلا، بعد أن انتقلت ملكيته لرجل الأعمال المصري ناصف ساويرس.

وأوضحت صحيفة “ميرور” أن هنري، البالغ من العمر 40 عامًا، مرشح لتولي تدريب أستون فيلا، بدلًا من المدرب الحالي ستيف بروس.

ويشغل هنري حاليًا منصب مساعد المدرب للإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا.

ويملك هنري مسيرة حافلة كلاعب، إذ لعب لأندية آرسنال وبرشلونة ويوفنتوس وموناكو.

وأعلن نادي أستون فيلا، الجمعة، أن شركة مصرية مملوكة لرجل الأعمال المصري ناصف ساويرس، بجانب نظيره الأمريكي ويس إدنز، سيضخان استثمارات كبيرة في النادي خلال الفترة المقبلة.

ونشر الموقع الرسمي للنادي بيانًا أعلن من خلاله الموافقة على شراكة ساويرس في النادي، ويتبقى فقط الموافقات التأكيدية التي يطلبها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

يشار إلى أن أستون فيلا أحرز لقب الدوري الإنجليزي 7 مرات، لكنه يلعب حاليًا في دوري الدرجة الأولى منذ موسم 2016/2017.