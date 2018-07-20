رجل الأعمال المصري ناصيف ساويرس يشارك في شراء نادي أستون فيلا الإنجليزي

كشف نادي نادي أستون فيلا الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن بيع 55% من أسهمه لصالح إحدى الشركات التي يترأسها رجل الأعمال المصري، ناصف ساويرس.

وأصدر النادي بيانًا رسميًا يعلن فيه ضخ شركة NSWE المملوكة لرجل الأعمال المصري وشريكه الأمريكي ويسلي إيدنز لاستثمارات جديدة في النادي.

وكشف البيان الصادر عن النادي الإنجليزي عن بقاء رجل الأعمال توني إكزيا كرئيس للنادي رغم بيع هذا العدد من الأسهم.

وقال إكزيا في تصريحات للموقع الرسمي: “بعدما كنا قريبين جدًا من الصعود للدوري الممتاز في الموسم الماضي، الآن سنعمل مجددًا ونحاول مرة أخرى مدعومين بالملاك الجدد للنادي”.

أما ناصيف ساويرس فقال في تصريحات للموقع الرسمي أيضًا: “مثل كل مشجعي كرة القدم، متحمسون جدًا لأننا أصبحنا جزءًا من هذا النادي الكبير”.

وأضاف: “نؤمن بأننا نجمع معًا الخبرة العملية والرياضية التي ستساعد النادي على ضمان العودة إلى مكانه الصحيح في المستويات العليا من كرة القدم الإنجليزية”.

وأتم: “سنعمل مع رئيس النادي على تعزيز قوة الفريق وإبرام صفقات جديدة لإعادة النادي لمكانه الطبيعي”.

وكان أستون فيلا قد هبط لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي في موسم 2015/2016، وكاد الفريق أن يصعد للدوري الممتاز هذا الموسم لكنه خسر المباراة الفاصلة أمام فولام.

ويلعب أحمد المحمدي المحترف المصري في صفوف نادي أستون فيلا منذ بداية الموسم الماضي.

ويعد أستون فيلا أحد الأندية العريقة في إنجلترا، والتي تأسست عام 1874 وسبق لهم الفوز بلقب الدوري الإنجليزي في 7 مرات متتالية.

يذكر أن ناصيف ساويرس يصنف كرابع أغنى رجل أعمال في أفريقيا والـ251 على العالم حسب مجلة Forbes الشهيرة.