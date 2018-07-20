توتنهام يمدد عقد الكوري سون هيونغ مين (فيديو وصور)

أعلن فريق توتنهام الإنجليزي تمديد عقد مهاجمه الكوري الجنوبي سون هيونغ مين لـ3 مواسم إضافية، لينتهي عقده في 2023.

وشارك سون هيونغ مين البالغ من العمر 26 عامًا، برفقة منتخب بلاده في كأس العالم روسيا 2018 وخرج من الدور الأول.

ولعب المهاجم الكوري الجنوبي 141 مباراة برفقة توتنهام، سجل فيها 50 هدفًا منها 30 هدفًا في 99 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان سون هيونغ مينت قد انتقل لتوتنهام صيف 2015 قادمًا من باير ليفركوزن الألماني مقابل 30 مليون يورو.

???? “I want to give it back on the pitch.” Sonny discusses the reasons for signing a new contract with the Club.#COYS pic.twitter.com/dlBohOnt50 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) ٢٠ يوليو ٢٠١٨

✍ We are delighted to announce that Heung-Min Son has signed a new contract with the Club, which will run until 2023. ▶ https://t.co/jmNE7GniNC#COYS pic.twitter.com/dUeS1SO7IU — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) ٢٠ يوليو ٢٠١٨

إلى ذلك، أعربت جماهير توتنهام عن استياءها من شركة “نايكي” للملابس الرياضية، والتي أعلنت عن الأطقم الجديد للفريق الإنجليزي للموسم 2018-2019.

ويبلغ سعر القميص الجديد لتوتنهام 90 جنيها إسترلينيا، لكن جماهير الفريق انتقدت الشركة لكونها لم تعط الفريق قيمة حيث أن القميص الجديد مشابه لقميص تدريبات فريق برشلونة الإسباني بشكل كبير.

واستغلت الجماهير مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير على سخطها من الشركة الأمريكية والتي ترعى أيضا عدى فرق عالمية من بينها برشلونة.

وكتب أحد المغردين: “نايكي لماذا تهتم بطقم توتنهام وهي بإمكانها إعطاءهم طقم تدريب برشلونة”.

وكتب أخر: “نايكي ليس لديها أي إبداع لدرجة أنها اكتفت بنسخ قميص برشلونة للتدريبات ومنحه لتوتنهام”.