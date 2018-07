توتنهام يمدد عقد الكوري سون هيونغ مين (فيديو وصور)

أعلن فريق توتنهام الإنجليزي تمديد عقد مهاجمه الكوري الجنوبي سون هيونغ مين لـ3 مواسم إضافية، لينتهي عقده في 2023.

وشارك سون هيونغ مين البالغ من العمر 26 عامًا، برفقة منتخب بلاده في كأس العالم روسيا 2018 وخرج من الدور الأول.

ولعب المهاجم الكوري الجنوبي 141 مباراة برفقة توتنهام، سجل فيها 50 هدفًا منها 30 هدفًا في 99 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان سون هيونغ مينت قد انتقل لتوتنهام صيف 2015 قادمًا من باير ليفركوزن الألماني مقابل 30 مليون يورو.

