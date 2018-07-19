نادي توتنهام الإنجليزي يكشف قميصه الجديد برمز كودي خفي (صور)

أصدر توتنهام هوتسبير الإنجليزي قميصه للموسم الجديد الذي سيخوض به مبارياته على ملعبه الجديد أيضًا وقد ظهر بشكل مختلف وأنيق، وبداخله في مكان مختفٍ تحت الياقة رمز كودي.

وسيخوض توتنهام ثالث الدوري الممتاز الموسم الماضي مبارياته على ملعبه الجديد، بعدما كان استخدم استاد ويمبلي الموسم الماضي ملعبه بشكل مؤقت لحين بناء ملعبه الجديد شمال لندن عقب هدم استاد “وايت هارت لين”.

وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية إن توتنهام توقف عن خوض المباريات على ملعب وايت هارت لين في نهاية موسم 2016-17 لكنه سيعود لملعبه من جديد الموسم المقبل.

وظهر القميص الجديد بلون أبيض كلاسيكي بياقة زرقاء، وكذلك أطراف القميص من أسفل زرقاء داكنة متدرجة، بينما قميصه خارج ملعبه أزرق داكن مع أكمام زرقاء فاتحة.

وسيبدأ توتنهام مشواره في الدوري باللعب على أرض نيوكاسل يونايتد قبل أن يستضيف فولهام الصاعد حديثًا للدوري الممتاز في أول مباراة على ملعبه.