فابينيو واثق من قدرة نادي ليفربول على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي

قال فابينيو لاعب وسط ليفربول الجديد، إن فريقه يملك من المواهب والقدرات ما يكفي لمنافسة مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

وسجل ليفربول 84 هدفًا في الدوري خلال الموسم الماضي، ولم يتفوق عليه في هذا الرصيد سوى مانشستر سيتي بطل المسابقة.

لكن عدم الثبات في مستوى الدفاع كلّف فريق المدرب يورغن كلوب غاليًا، بعدما أنهى الدوري في المركز الرابع وخسر من ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبجانب البرازيلي فابينيو عزز ليفربول صفوفه بضم لاعب الوسط نابي كيتا والمهاجم شيردان شاكيري والحارس أليسون باكير.

ونقلت صحيفة “تليغراف” عن فابينيو قوله: “نحظى بفريق جيد ويمكننا القتال على اللقب. أدرك أننا نملك لاعبين متميزين ومدربًا ممتازًا ومجموعة جيدة جدًا”.

وأضاف “مانشستر سيتي هو البطل ونحن قدّمنا كرة ممتعة في الموسم الماضي ولكن سنبذل أقصى جهد لإحراز اللقب ولإسعاد الجميع هنا”.

وتابع فابينيو المنضم من موناكو في مايو الماضي بعقد طويل الأمد: “عندما أبدى ليفربول اهتمامًا بي تحمست جدًا وحاولت التركيز على إنهاء الموسم بشكل جيد مع موناكو”.

“لكن اهتمام ليفربول بالحصول على خدماتي ترك أثرًا بالتأكيد. حاولت تقديم أفضل ما لدي مع فريقي لضمان المركز الثاني بالدوري الفرنسي، لكن كنت أفكر في ليفربول بالطبع”.

وواصل “شاهدت وتابعت ليفربول في الموسم الماضي؛ لأنه يلعب بطريقة جذابة جدًا من خلال التحول السريع والهجمات المرتدة بجانب الدفاع، ويجب أن نواصل هذا النهج في الموسم الجديد”.