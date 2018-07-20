يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول يشتكي من جدول المباريات الدولية

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن الأندية سيكون عليها التعامل مع إرهاق لاعبيها، إذ ستتسبب زيادة عدد المباريات الدولية في مشاكل للفرق التي تعاني بالفعل في محاولة التأقلم مع الموسم المحلي.

وكان دوري الأمم الأوروبية آخر بطولة دولية تضاف إلى جدول المباريات، إذ تتنافس المنتخبات في دور المجموعات ما بين سبتمبر ونوفمبر المقبلين، على أن تقام المباراة النهائية في يونيو.

وأبلغ كلوب الصحفيين: “هذا موقف صعب للتعامل معه وفي المستقبل يجب تغيير ذلك. اللاعبون خاضوا كأس العالم، ثم دوري الأمم، وفي الصيف المقبل ستقام المباراة النهائية وهو أمر جنوني”.

“كل شيء أصبح مهمًا في كرة القدم الآن وعلينا التعامل مع إرهاقهم”.

ويقود كلوب ليفربول في جولته في الولايات المتحدة استعدادًا للموسم الجديد، وتبدأ بمواجهة بروسيا دورتموند في كأس الأبطال الدولية يوم الأحد.