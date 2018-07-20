تشيلسي يرفض العرض الأول من ريال مدريد لضم إدين هازارد

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن تشيلسي الإنجليزي رفض العرض الأول من ريال مدريد لضم لاعب الوسط البلجيكي إيدن هازارد الصيف الحالي.

ورفض النادي اللندني عرضًا من ريال مدريد قيمته 100 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت لضم قائد منتخب بلجيكا في كأس العالم، وفقًا لموقع “TodoMercadoWeb”.

ووضع النادي الملكي صانع لعب تشيلسي على رأس أولوياته، خاصة بعد رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، الأسبوع الماضي.

ويطلب تشيلسي 150 مليون يورو، لكن فلورنتينو بيريز يتطلع للتوقيع مع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا مقابل مبلغ أقل.

وتألق هازارد في كأس العالم وقاد منتخب بلاده للمركز الثالث بالفوز في 6 من بين 7 مباريات، وخسر مباراة واحدة أمام فرنسا بهدف نظيف في قبل نهائي المونديال.

وقبل البطولة ألمح لاعب ليل الفرنسي السابق إلى رغبته في الرحيل عن تشيلسي قائلًا: “بعد 6 سنوات رائعة في تشيلسي، ربما حان الوقت لاكتشاف شيء مختلف. بالتأكيد بعد نهائيات كأس العالم سأفكر في الأمر”.

وأضاف هازارد: “يمكنني أن أقرر ما إذا كنت أريد البقاء أو الذهاب، لكن تشيلسي سوف يتخذ القرار النهائي إذا أرادوا السماح لي بالرحيل. فأنتم تعرفون وجهتي المفضلة”، وذلك في إشارة إلى ريال مدريد.

ومن المعروف أن وجهته المقبلة هي ريال مدريد رغم محاولات برشلونة بتقديم عرض متأخر يتضمن عثمان ديمبلي فضلًا عن مبلغ مالي كبير لتشيلسي.

وبدأ ريال مدريد بالفعل مفاوضاته مع تشيلسي بشأن ضم تيبو كورتوا زميل ومواطن هازارد الذي توصل لاتفاق شفهي بالفعل مع ريال مدريد بشأن انضمامه.

كما أن الدولي البلجيكي يسعى بشدة لإنهاء المفاوضات الصيف الحالي؛ تمهيدًا لانتقاله للنادي الملكي قبل بداية الموسم.