نادي برشلونة يسعى لتوجيه ضربة لريال مدريد في صفقة هازارد

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن برشلونة سيعرض الفرنسي عثمان ديمبلي على تشيلسي، فضلًا عن مبلغ مالي كبير للحصول على خدمات إيدن هازارد.

واستغل قائد المنتخب البلجيكي قيادة الفريق للمركز الثالث لكأس العالم لخطب ود الأندية الأوروبية الكبرى للرحيل عن تشيلسي، وقد خص بالذكر ريال مدريد الذي يسعى خلفه منذ سنوات خاصة بعد رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

ويبدو هجوم برشلونة مستقرًا في وجود الهداف ليونيل ميسي وفيليب كوتينيو ولويس سواريز وديمبلي لكن صحيفة “سبورت” الكتالونية قالت يوم الخميس، إن النادي الكتالوني سيستخدم الدولي الفرنسي من أجل الحصول على خدمات قائد بلجيكا البالغ عمره 27 عامًا.

يأتي ذلك في الوقت الذي رفض فيه الإيطالي ماوريتسيو ساري المدير الفني الجديد لتشيلسي، رحيل هازارد وتمسك به وحاول إقناعه بالبقاء في لندن.

وقال المدرب الإيطالي خلال تقديمه لوسائل الإعلام : “من الواضح أننا نود -دائمًا- أن نحافظ على أفضل اللاعبين، وهذا ما يريد أي مدير القيام به، وما يريد أي ناد أن يفعله. لكن يجب علينا أن نرى كيف يتحرك سوق الانتقالات خلال الأيام القليلة المقبلة. أريد أن ألتقي به وجهًا لوجه ، وفهم ما هو أفضل شيء بالنسبة للجميع”.

ويسعى ريال مدريد للتعاقد مع هازارد ليكون بديلًا لرونالدو في ظل صعوبة ضم نيمار أو كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.