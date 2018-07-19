إبراهيموفيتش يكشف: عرضت على مانشستر يونايتد اللعب مجانًا

كشف زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنغليس غالاكسي الأمريكي أنه عرض على ناديه السابق مانشستر يونايتد اللعب مجانًا بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة العام الماضي.

وسجل النجم السويدي 28 هدفًا في أول مواسمه في أولد ترافورد، لكنه تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليمنى خلال مباراة دور الثمانية للدوري الأوروبي أمام أندرلخت البلجيكي في أبريل/نيسان 2017.

وعلى الرغم من أن إبراهيموفيتش عاد قبل الموعد المحدد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلا أنه لم يكن لائقًا تمامًا، حيث شارك في سبع مباريات قبل الانضمام إلى لوس أنغليس غالاكسي في شهر مارس/آذار الماضي.

وكشف المهاجم البالغ من العمر 36 عامًا أنه نصح المدرب جوزيه مورينيو بعدم اختياره في التشكيلة، وأخبر يونايتد أنه سيلعب بالمجان.

وكان مهاجم باريس سان جيرمان وميلان وبرشلونة السابق الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز مقابل 367 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، بالإضافة إلى مكافأة عن عدد أهدافه في الموسم تبلغ مجموعها 2.86 مليون جنيه إسترليني خلال موسمه الأول.

وقال إبرا، الذي يحصل على 850 ألف جنيه إسترليني في العام من فريقه الأمريكي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): “الوضع لم يكن يتعلق بإبرام عقد وكسب المال – بل كان العكس. قلت لهم لا أريد راتبًا. عندما تعافيت من الإصابة علمت أني لست جاهزًا”.

وأضاف “كنت جيدًا من قبل لكني لم أكن مستعدًا لأستعيد قدراتي السابقة. لقد تم اختياري في العديد من المباريات لكني أخبرت المدرب وقلت له “أنا لست مستعدًا. لا أريد أن أخيب ظنك. يجب احترام زملائي والمدرب لذلك أخبرته باختيار لاعب آخر يمكنه القيام بالمهمة المطلوبة بشكل أفضل”.

ويعترف إبراهيموفيتش بأن مسيرته باتت موضع شك بعد أن أصيب بهذه الإصابة وعمره 35 عامًا ما يعني أن التعافي منها في سن متأخرة سيؤثر كثيرًا على مسيرته.

ومع ذلك، فقد سجل 11 هدفًا في 14 مباراة مع غالاكسي بما في ذلك هدف مذهل في مباراته الأولى مع الفريق عندما سجل من مسافة 35 مترًا.