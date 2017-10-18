إبراهيموفيتش “المذهل” يتدرب مع زملائه في مانشستر يونايتد (فيديو)

حقق زلاتان إبراهيموفيتش المفاجأة وبدأ في التدريب مع زملائه بالفريق الأول لمانشستر يونايتد عقب خضوعه لجراحة في ركبته قبل عدة شهور.

وكشفت صحيفة “صن” البريطانية مؤخرا عن أن المهاجم السويدي فاجأ الفريق الطبي ليونايتد بتقدمه الكبير في عملية التعافي من الجراحة التي خضع لها في ركبته في أبريل/نيسان الماضي.

وحقق إبرا، البالغ عمره 36 عاما، قفزة كبرى نحو العودة للملاعب بإعلان النادي قدرته على خوض التدريبات الاعتيادية مع زملائه.

وقال مسؤولون في المركز التدريبي ليونايتد، إن إبرا تدرب على مدار الأيام السبعة الماضية مع زملائه بالفريق، حيث خاض ما بين 20 إلى 25 دقيقة معهم في كل تدريب ويبدو في حالته الطبيعية بنسبة 90%.

ورغم ذلك لا يبذل مجهودا بدنيا كبيرا لكنه يقوم ببعض التدريبات الخفيفة بالكرة مثل التسديد على المرمى والتمرير مع الزملاء والركض الخفيف.

واستغل يونايتد فترة التوقف الدولية الأخيرة لزيادة تدريبات إبراهيموفيتش، حيث يعمل يوميا مع المدربين في مجمع كارينغتون التدريبي الخاص بالنادي في ظل غياب معظم لاعبي الفريق الأول بسبب الانضمام لمنتخباتهم.

ولم يشارك إبراهيموفيتش في أي مباراة منذ إصابته أمام أندرلخت البلجيكي في الدوري الأوروبي في أبريل/نيسان الماضي ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لنهاية العام الحالي لكنه أحرز تقدما مذهلا يجعله جاهزا للمشاركة مع الفريق قبل هذا الموعد.

ولن يتسرع جوزيه مورينيو في الدفع بهداف الفريق الموسم الماضي برصيد 28 هدفا لكن وجوده بالتأكيد سيزيد من الفعالية الهجومية وسيمنح روميلو لوكاكو الراحة الكافية.