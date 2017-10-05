إبراهيموفيتش يستعد للمنافسة بالسباقات بحصانه الجديد (صورة)

أصبح زلاتان إبراهيموفيتش أحدث نجوم مانشستر يونايتد الذي يدخل عالم اقتناء الخيول حيث كشف عن اقتنائه مهرا يبلغ عمره ست سنوات يدعى “غراند دييني”.

وعلق المهاجم السويدي البالغ عمره 35 عاما على صورة نشرها للمهر الصغير قائلا “الحيوان يتعرف على الحيوان”.

ووصف إبرا الحصان الصغير بأنه “تحد جديد” بالنسبة له حيث سيشارك المهاجم فارع الطول في منافسات لقفز الموانع مع غراند دييني” في هولندا.

Animal recognizes Animal. My new challenge: Grande Dieni (6yo mare Eldorado vada Zeshoek X Parsifal) @micholdelsignore pic.twitter.com/gYRx68QRmf — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) ٥ أكتوبر، ٢٠١٧

ويعُد السير أليكس فيرغسون المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد أحد أكثر المولعين بالخيول، حيث كان يصطحب لاعبيه معه إلى السباقات بانتظام.

ويستعد إبراهيموفيتش حاليا للعودة للمباريات حيث يتعافى من إصابة بقطع في الرباط الصليبي في ركبته منذ أبريل/نيسان الماضي أمام اندرلخت في الدوري الأوروبي.

وأحرز إبراهيموفيتش تقدما لافتا خلال مراحل التعافي من الإصابة حيث يقترب من العودة للملاعب قبل عيد الميلاد ويأمل أن يمنحه حصانه الجديد دفعة معنوية مهمة.