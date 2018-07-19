جورجينيو مستعد لتقديم شيء لم يسبقه إليه أحد في الدوري الإنجليزي

قال اللاعب الإيطالي جورجينيو، المنضم حديثًا من نابولي إلى تشيلسي، إنه يستطيع تقديم “شيء لم يسبق له مثيل” في الدوري الإنجليزي الممتاز، تحت قيادة مدرب البلوز الجديد ماوريسيو ساري.

ونقلت شبكة “سكاي سبورتس” عن جورجينيو قوله: “الجميع يتابع الدوري الإنجليزي، لقد شاهدت الكثير من مبارياته في أوقات فراغي، إنه الدوري الأفضل في العالم”.

وأضاف جورجينيو: “ربما يكون أسلوب لعبي غير معتاد في إنجلترا، آمل حقًا أن أكون مناسبًا للعب هنا، بالتأكيد سوف أفعل كل ما بوسعي للتأكد من النجاح”.

وواصل: “أحب أن أكون اللاعب الذي يتسلم الكرة وينظم اللعب، منذ أن كنت صغيرًا كنت شخصًا لديه التحديات، ما أنا فيه الآن يمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة لي”.

كما تحدث جورجينيو عن مدربه ماوريسيو ساري وقال: “إنه شخص يقوم بعمل رائع وهو دائمًا محق في كل شيء يجري على أرض الملعب، إنه شخص بسيط ويسهل التواصل معه، وهذا أمر يساعد اللاعبين.

وانتقل جورجينيو إلى تشيلسي مقابل 50 مليون يورو، بعقد يمتد حتى صيف 2023.

وفي 108 مباريات تحت قيادة ساري، نجح جورجينيو في تسجيل 4 أهداف وصناعة 13.