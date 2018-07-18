سيدة بريطانية تحتفل بإزالة اسم غاريث ساوثغيت من محطة مترو لندن (فيديو)

احتفلت سيدة بريطانية بإزالة اسم غاريث ساوثغيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا من على محطة لمترو الأنفاق في لندن، عقب انتهاء فترة تكريم المدرب.

وغاريث ساوثغيت هو الاسم الجديد الذي قررت شبكة المواصلات في لندن إطلاقه بشكل مؤقت على محطة لندن في مترو الأنفاق؛ تكريمًا لمدرب إنجلترا بعد بلوغ قبل نهائي كأس العالم.

وحققت إنجلترا أفضل نتائجها في كأس العالم في 28 عامًا تحت قيادة ساوثغيت وبلغت قبل النهائي، قبل أن تخسر بصعوبة أمام كرواتيا بعد وقت إضافي وتحتل المركز الرابع.

وحظي ساوثغيت بشعبية كبيرة بين المشجعين بعدما ساعد المنتخب الوطني على اللعب بروح جديدة وبث حماسًا كبيرًا بين اللاعبين، لذا بعد عودة الفريق من روسيا قررت شبكة المواصلات في لندن تغيير اسم محطة ساوثغيت في مترو الأنفاق إلى (غاريث ساوثغيت) لمدة 48 ساعة.

لكن ظهرت سيدة وهي تضحك أثناء إزالة اسم غاريث ساوثغيت من على اسم المحطة بعد انتهاء التكريم المؤقت للمدير الفني.

وقالت صحيفة “صن” البريطانية: إن هذه المرأة لا تعمل في المحطة ولم يُطلب منها إزالة العلامة.

وقال مارك فيلد المدير الإداري لشبكة مواصلات لندن عن إعادة التسمية: “إن الأداء الرائع لفريق إنجلترا في كأس العالم جعل الناس من كافة الأعمار تحتفل. يسعدنا أن نتمكن من إظهار تقديرنا لغاريث والفريق من خلال إعادة تسمية المحطة باسمه”.

واكتسب ساوثغيت شعبية كبيرة خلال كأس العالم، خاصة بسبب الصدرية الشهيرة التي كان يرتديها في المباريات والتي انتشرت بشدة بين جماهير إنجلترا.