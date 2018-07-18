وسط أنباء اقترابه من ريال مدريد.. ساري يريد الاحتفاظ بهازارد في تشيلسي

يريد ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي الجديد الاحتفاظ بلاعب الوسط البلجيكي إيدن هازارد في صفوف النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وتطويره.

وارتبط هازارد، قائد بلجيكا الذي قاد منتخب بلاده إلى المركز الثالث في كأس العالم، بالانتقال إلى ريال مدريد بطل أوروبا، وألمح الأسبوع الماضي، إلى أنه يود الانتقال إلى فريق العاصمة الإسبانية.

وقال ساري في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: “إنه (هازارد) واحد بين أفضل لاعبين أو ثلاثة في أوروبا، وأتطلع للعمل معه. إنه لاعب من أصحاب المستوى المرتفع. أتمنى أن أنجح في تطويره”.

وتولى ساري تدريب تشيلسي، يوم السبت الماضي، بعد 24 ساعة من إقالة مواطنه الإيطالي أنطونيو كونتي، عقب عامين قاد خلالهما النادي اللندني للقب الدوري في 2017.

وأضاف ساري: “حقق أنطونيو نتائج مذهلة هنا، وهو مدرب متميز. كل الأشياء الجيدة التي صنعها كونتي يجب أن تستمر”.

وأبدى المدرب البالغ عمره 59 عامًا، الذي قاد نابولي الإيطالي بين عامي 2015 و2018، سعادته بتدريب تشيلسي.