ساري مدرب نادي تشيلسي الجديد: سأجعل أسلوب فريقي ممتعًا للجماهير

أكد الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني الجديد لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، أنه يتمنى أن يطبق فلسفته الكروية بنجاح في تشيلسي

وفي المؤتمر الصحفي الأول له بصفته مدربًا لتشيلسي اليوم الأربعاء، قال ساري: “أريد أن أجعل أسلوب فريقي ممتعًا للجماهير”.

وأضاف: “أنه تحدٍّ كبير هنا في تشيلسي، ولكنني أريد أن أخوض هذه التجربة، هدفي الاستمتاع وصنع فريق ينافس على كافة الألقاب حتى النهاية، لو شعر الفريق بالمتعة ستشعر الجماهير بذلك أيضًا، هذا أمر مهم للغاية، نريد تحقيق أقصى أهدافنا لكن في البداية يجب الاستمتاع”.

وتحدث ساري عن لاعبه البلجيكي إيدين هازارد قائلًا إنه من أفضل 3 لاعبين في أوروبا، وإنه يتطلع إلى العمل معه على أرض الملعب.

وأوضح: “إنه لاعب استثنائي وبين أفضل 3 لاعبين في أوروبا، أتطلع إلى العمل معه في أرض الملعب، وآمل أن أقوم بتطويره أكثر، لكن هذا صعب لأنه في مستوى عالٍ بالفعل”.

وتابع: “أتمنى أن أحافظ على جميع اللاعبين، هذا ما يتمناه أي مدرب، وأي نادٍ يبحث عن البطولات، ولا أحب الحديث حول سوق الانتقالات”.

وأعلن نادي تشيلسي السبت الماضي، تعيين الإيطالي ماوريسيو ساري مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم في النادي، خلفًا لمواطنه أنطونيو كونتي.