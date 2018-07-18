هل يرحل ستوريدج عن نادي ليفربول خلال الميركاتو الصيفي؟ اللاعب يجيب

قال المهاجم دانييل ستوريدج، إنه يريد البقاء مع نادي ليفربول، والقتال على مركز في التشكيلة الأساسية، لناديه المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز، تحت قيادة المدرب يورغن كلوب.

وابتلي ستوريدج (28 عامًا) بالإصابات، ولم يكسر حاجز عشرة أهداف في الموسم الواحد، سوى مرة واحدة في آخر أربعة مواسم، عندما هز الشباك 13 مرة بموسم 2015-2016.

وأعير ستوريدج إلى وست بروميتش ألبيون في يناير كانون الثاني، لكنه فشل في ترك بصمة ولم يسجل أي هدف في ست مباريات، مع الفريق الذي هبط إلى الدرجة الثانية مع نهاية الموسم.

وذكرت تقارير أن ستوريدج ربما يرحل عن ليفربول هذا الصيف، لكن كلوب قال إن المهاجم يملك مستقبلًا في النادي.

وأبلغ ستوريدج صحيفة “ديلي ميرور”: “أرى نفسي بالبقاء في ليفربول، وأتمنى أن أشارك مع الفريق، تسير فترة الإعداد للموسم الجديد بشكل جيد وسأحاول مواصلة ذلك”.

وأضاف: “أنا متحمس بخصوص الموسم المقبل ومن الرائع العودة”.

وشارك ستوريدج، الذي لم يكن ضمن تشكيلة المدرب غاريث ساوثغيت في كأس العالم في روسيا، في المباريات الودية الثلاث مع ليفربول حتى الآن، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد بعد أقل من شهر واحد.