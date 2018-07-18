نادي ليفربول يخطط لجعل أليسون أغلى حارس مرمى في العالم

كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول يسعى بقوة لحسم صفقة البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى روما الإيطالي، في الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة “ليفربول إيكو” إلى أن إدارة الريدز تقدمت بعرض قيمته 62 مليون جنيه إسترليني، ولكن إدارة روما ترغب في 66 مليون وستكون هناك مفاوضات مكثفة في الفترة المقبلة.

وأوضحت صحيفة “غارديان” أن الريدز رفعوا عرضهم بالفعل إلى لـ66.8 مليون لإغلاق صفقة أليسون، وهم واثقون من إتمامها ورتبوا للفحص الطبي خلال أيام.

بينما قالت صحيفة “ميرور” الإنجليزية، إن إدارة تشيلسي تقدمت هي الأخرى بعرض قوي بعد معرفة عرض ليفربول قيمته 70 مليون جنيه إسترليني لضم الحارس البرازيلي الدولي.

وقد يصبح أليسون بيكر هو أغلى حارس في تاريخ كرة القدم، حال تعاقد أحد الناديين معه في الميركاتو الصيفي.

وكان أليسون شارك في كأس العالم الأخيرة بروسيا، وودع المنافسات من ربع النهائي برفقة البرازيل بالخسارة أمام بلجيكا بهدفين مقابل هدف واحد.

يذكر أن ليفربول أبرم 3 صفقات حتى الآن هي: السويسري شيردان شاكيري لاعب ستوك سيتي، والغيني نابي كيتا نجم لايبزيغ الألماني، والبرازيلي فابينيو القادم من صفوف موناكو الفرنسي.