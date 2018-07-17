بليند يشكر الجميع بعد الرحيل عن “أكبر نادٍ في العالم”

وجّه دالي بليند، لاعب منتخب هولندا، الشكر إلى الجميع في مانشستر يونايتد بعدما رحل عن النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز، وعاد إلى أياكس أمستردام.

وأكد أياكس استكمال إجراءات ضم بليند مقابل 16 مليون يورو (18.75 مليون دولار) بشكل مبدئي مع إمكانية ارتفاع المقابل إلى 20.5 مليون يورو وفقًا لبنود أخرى تتعلق بالنتائج ومستوى اللاعب.

وكتب بليند، الذي خاض 54 مباراة دولية مع هولندا، على تويتر: “اللعب في أكبر نادٍ في العالم بمثل هذا التاريخ يعني الكثير بالنسبة لي”.

وأضاف: “أريد أن أشكر الجميع من المسؤولين والمدربين والجهاز الطبي وكل من ساعدني على التأقلم بسرعة في البداية، وبكل تأكيد زملائي وأخيرًا وليس آخرًا الجماهير”.

Official: Ajax have completed the signing of Daley Blind. #MUFC pic.twitter.com/FMim5Rwold — Devils Latest (@Devils_Latest) July 17, 2018

وانضم بليند، البالغ عمره 28 عامًا والقادم من أكاديمية أياكس، إلى يونايتد في 2014 لكنه لم يكن لاعبًا أساسيًا تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو.

وتوج بليند بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في 2016 وبلقبي الدوري الأوروبي وكأس الرابطة العام الماضي.

وشارك بليند في 90 مباراة بالدوري الممتاز خلال أربع سنوات في أولد ترافورد، لكنه خاض سبع مباريات فقط في الموسم الماضي.

ولم يكن بليند ضمن تشكيلة يونايتد التي سافرت إلى لوس أنجليس، يوم الأحد الماضي، للاستعداد للموسم الجديد في الولايات المتحدة.