بليند يشكر الجميع بعد الرحيل عن “أكبر نادٍ في العالم”

وجّه دالي بليند، لاعب منتخب هولندا، الشكر إلى الجميع في مانشستر يونايتد بعدما رحل عن النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز، وعاد إلى أياكس أمستردام.

وأكد أياكس استكمال إجراءات ضم بليند مقابل 16 مليون يورو (18.75 مليون دولار) بشكل مبدئي مع إمكانية ارتفاع المقابل إلى 20.5 مليون يورو وفقًا لبنود أخرى تتعلق بالنتائج ومستوى اللاعب.

وكتب بليند، الذي خاض 54 مباراة دولية مع هولندا، على تويتر: “اللعب في أكبر نادٍ في العالم بمثل هذا التاريخ يعني الكثير بالنسبة لي”.

وأضاف: “أريد أن أشكر الجميع من المسؤولين والمدربين والجهاز الطبي وكل من ساعدني على التأقلم بسرعة في البداية، وبكل تأكيد زملائي وأخيرًا وليس آخرًا الجماهير”.

