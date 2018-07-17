مانشستر يونايتد يحلم بضم 4 نجوم على رأسهم كيليان مبابي.. من هم؟

ذكرت عدة تقارير إعلامية أن البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق مانشستر يونايتد، يضع عدة لاعبين تألقوا في كأس العالم روسيا 2018، ضمن خططه للتعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بالإضافة للنجم الويلزي غاريث بيل.

وذكر موقع ” دون بالون ” أن مورينيو يفضل التعاقد مع الفرنسي كليان مبابي أفضل لاعب شاب في مونديال روسيا؛ رغم تأكيد النجم الفرنسي بقاءه في باريس سان جيرمان.

وحسب الموقع الإسباني فالمدرب البرتغالي يأمل في تغير الظروف من بوابة العقوبات المنتظرة على الفريق الفرنسي بشأن قانون اللعب المالي النظيف، خصوصًا أنه لم يدفع بعد مبلغ 180 مليون يورو لموناكو.

وينافس مانشستر يونايتد على النجم الفرنسي الشاب فريق ريال مدريد، الذي رغم نفيه التواصل مع اللاعب يأمل بدوره في خطفه من الفريق الفرنسي.

وحسب الصحافة البريطانية فالمدرب البرتغالي لم يتنازل عن رغبته في ضم الويلزي غاريث بيل من ريال مدريد ومستعد لإقناع إدارة مانشستر يونايتد بدفع مبلغ يتجاوز 130 مليون يورو.

لكن المدرب البرتغالي راقب أيضًا لاعبي منتخب كرواتيا الذي لعب نهائي كأس العالم روسيا ويضع لاعبين ضمن أهدافه، وهما جناح أنتر ميلان إيفان بريسيتش ومهاجم فرانكفورت الأماني أنتي ريبيتش.

وسيكلف اللاعبان مانشستر يونايتد مبلغًا خرافيًا يصل لـ92 مليون جنيه إسترليني على الأقل، لكن بريسيتش البالغ من العمر 29 سنة سبق لوسائل الإعلام البريطانية أن أكدت وجود عرض من الفريق الإنجليزي يصل لـ48 مليون جنيه إسترليني.

وحسب صحيفة ” صن ” البريطانية فمهاجم فرانكفورت ريبيتش البالغ من العمر 24 سنة قد يكلف مانشستر يونايتد 44 مليون جنيه إسترليني.