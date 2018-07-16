أول لاعب سنغافوري في الدوري الإنجليزي ربما يطعن على قرار تجنيده

قالت حكومة سنغافورة، اليوم الإثنين، إن أول لاعب من البلد الآسيوي، يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، يترتب عليه تعليق مسيرته مؤقتًا من أجل أداء الخدمة العسكرية.

ووقّع بنجامين ديفيز (17 عامًا) عقدًا لمدة عامين مع فولهام الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح أول لاعب من الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، التي تحتل المركز 169 في تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا)، ينضم لفريق إنجليزي ينافس في الدوري الممتاز.

ورفضت وزارة الدفاع في سنغافورة طلب ديفيز تأجيل أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.

وقال هارفي ديفيز والد اللاعب لرويترز: إن بنجامين لديه جوازات سفر بريطانية وتايلاندية وسنغافورية، ولو أجبر على اتخاذ قرار فمن المرجح أن يختار استكمال مسيرته الكروية على حساب جنسية سنغافورة.

وقال هارفي ديفيز: “هذا قرار لا نود اتخاذه، لكن في النهاية لو طُرح الأمر على الطاولة وكان علينا اتخاذ قرار إذا تم رفض التأجيل سيكون علينا اتخاذ القرار الذي يحقق أفضل مصلحة لابني”.

“الناس يقولون لنا إنه ليس من الصعب العودة إلى سنغافورة وأداء الخدمة العسكرية ثم العودة للعب في الدوري الممتاز. الأمر ليس بهذه السهولة”.

وأثار قرار عدم تأجيل الخدمة العسكرية لديفيز انتقادات علنية بداعي أن الدولة تفوت فرصة نادرة لتطوير كرة القدم.

وحصل ديفيز على 3643 توقيعًا على مذكرة التماس عبر الإنترنت بدأ التصويت عليها، أمس الأحد، ووصلت إلى هذا الرقم ظهر اليوم الإثنين، تطالب بتأجيل أداء اللاعب للخدمة العسكرية.

وجاء في المذكرة: “لو نجح في الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن هذا سيمنح بلدنا مكانة وسمعة جيدة في تنشئة موهبة محلية تستطيع النجاح في الساحة العالمية”.