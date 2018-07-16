أول تصريحات رونالدو عن انتقاله إلى يوفنتوس‎

أدلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بأول تصريحاته، في تقديمه رسميًا لاعبًا ليوفنتوس الإيطالي.

وقال رونالدو البالغ من العمر 33 عامًا: “يوفنتوس واحد من أفضل الأندية في العالم، لقد كان الانضمام إلى يوفنتوس قرارًا سهلًا، إنه أفضل نادٍ في إيطاليا، وخطوة هامة في مشواري”.

وأضاف رونالدو: يوفنتوس لديه مدير فني كبير (ماسيمليانو آليغري)، ورئيس كبير (آندريا آنيللي)، لقد كان قرارًا سهلًا”.

وواصل رونالدو: “إنه تحدٍ كبير في مشواري، بعض اللاعبين في نفس عمري يفضلون الذهاب لأماكن أخرى ولهم كل الاحترام، اللعب في نادٍ كبير مثل يوفنتوس سيجعلني سعيدًا، أشعر بالامتنان لنادي يوفنتوس لمنحي هذه الفرصة”.

وغادر رونالدو إلى يوفنتوس قادمًا من ريال مدريد مقابل 105 ملايين يورو، بعقد مدته 4 مواسم”.

وأكمل: “لقد قابلت المدرب آليغري، وسأبدأ التدريبات يوم 30 من الشهر الجاري، أريد أن أشارك في أول مباراة في الدوري”.

وعن الكرة الذهبية قال رونالدو: الكرة الذهبية ليست شيئًا يؤخذ في الاعتبار. أنا دائمًا أريد ان أفوز وأكون الأفضل إذا كانت الأمور تسير على ما يرام، قد تكون لدي فرصه للفوز بها. ولكنها ليست شيئًا يجعلني أفقد النوم”.

“أريد أن انتصر مع يوفنتوس، وجئت هنا لأترك علامة على تاريخ النادي وأنا متأكد من أن كل شيء سيكون على ما يرام، الوصول إلى هذه المرحلة هو حافز كبير”.

وأردف رونالدو: إنها لحظة رائعة بالنسبة لي، الترحيب كان رائعًا، ولهذا أشكر كل شخص قابلني في الملعب أو ساحة التدريب أو المطار، جوابي سيكون على الملعب”.

وعن حلم يوفنتوس بالفوز بدوري أبطال أوروبا قال رونالدو: “دوري الأبطال هو كأس يريد الجميع الفوز بها، ولكن الأمر صعب للغاية، آمل أن أحققها مع يوفنتوس”.

وعن الكالشيو قال أفضل لاعب في العالم 5 مرات: “الدوري الإيطالي بطولة صعبة، تكتيكية للغاية، لم يكن في مسيرتي أي شيء سهل وأنا واحد من الذين يحب الخروج من منطقة الراحة، أنا أثق في نفسي، وزملائي في الفريق”.

???? @Cristiano : “تحدي كبير في مشواري، بعض اللاعبين في نفس عمري يفضلون الذهاب لأماكن أخرى ولهم كل الاحترام، اللعب في نادي كبير مثل يوفنتوس سيجعلني سعيدا، أشعر بالامتنان لنادي يوفنتوس لمنحي هذه الفرصة.”#فورزا_يوفي #CR7DAY #CR7JUVE — JuventusFC (@Juventusfcar) ١٦ يوليو ٢٠١٨