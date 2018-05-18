جماهير إنجلترا ممنوعة من السفر لكرواتيا لدعم منتخب بلادها بسبب “شعارات نازية”

يلتقي منتخب إنجلترا في 12 تشرين الأول / أكتوبر القادم منتخب كرواتيا ضمن دوري الأمم الأوروبية، في لقاء سيلعب دون جمهور بقرار من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الذي عاقب كرواتيا على أحداث لقاء إيطاليا قبل 3 سنوات حيث رفعت الجماهير رموزًا نازية.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أنه لن يوزع أي تذاكر على جماهيره بعد استشارة الأمن البريطاني؛ تحسبًا لأي مشاكل قد تعترض جماهيره في كرواتيا.

وينص قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على منع جماهير كرواتيا من دخول الملعب خلال لقاءين سيكون أولهما أمام مواجهة إنجلترا يوم 12 تشرين الأول / أكتوبر القادم.

وجاء في بلاغ للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم: “بعد استشارة الشرطة البريطانية وشرطة كرة القدم فإن هناك خطورة في مشاهدة اللقاء، سواء بالنسبة للجماهير أو أعضاء الاتحاد.”

وأكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أنه لن يوزع تذاكر للقاء أو دعوات أيضًا، كما نصح الجميع بتجنب السفر لكرواتيا من أجل متابعة اللقاء.

لكن جزءًا من الجماهير الإنجليزية عبّرت عن غضبها من قرار الاتحاد الإنجليزي، لكونه لم يقدم الدعم للأشخاص الذين حجزوا مبكرًا لمشاهدة اللقاء.

ويبقى قرار اللعب دون جمهور في كرواتيا في صالح الاتحاد الإنجليزي بعد شغب جماهير المنتخب الأخير في أمستردام بهولندا حيث اعتقل 25 مشجعًا.