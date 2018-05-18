مايكل أرتيتا يوافق على خلافة فينغر في آرسنال

بات في حكم المؤكد تولّي الإسباني مايكل أرتيتا تدريب آرسنال خلفًا لمدربه السابق أرسين فينغر الذي رحل في نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد موافقة المدرب الإسباني على توليه المسؤولية.

وقال موقع “غول” إن أرتيتا مساعد بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي سيكون المدرب الجديد للنادي اللندني، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن ذلك رسميًا خلال أيام.

وسيؤدي وصول أرتيتا إلى النادي اللندني إلى تغييرات كبيرة في الطاقم الفني للفريق لبداية مرحلة جديدة مع قيادة شابة.

وقال فينغر، الذي ضم أرتيتا لآرسنال في 2011، في وقت سابق:”يملك أرتيتا كل المقومات لأداء هذه المهمة بالطبع، وأعتقد أنه واحد من أقرب المرشحين لشغل الوظيفة، فهو يتمتع بشخصية القائد، وأيضًا بالحماس الكبير خلال المباريات، كما يعرف النادي جيدًا، ويدرك أولوياته لأنه كان قائدًا للفريق”.

لكن المدرب الفرنسي يرى أن أرتيتا يمكنه الاستفادة من وجود مدربين لا يزالون مع الفريق الأول لآرسنال أعدهم فينغر مثل: ستيف بولد، وينس ليمان.

وتولّى أرتيتا دورًا في الفريق المعاون لمواطنه غوارديولا مدرب مانشستر سيتي في 2016، لكن لم يسبق له تدريب أي فريق من قبل، ويفتقر إلى الخبرة بشكل أثار قلق مشجعي آرسنال.

ويؤيد إيفان غازيديس الرئيس التنفيذي لآرسنال تولّي أرتيتا المسؤولة، حيث أنه يتلاءم تمامًا مع الهيكل الإداري الجديد المقترح للنادي.