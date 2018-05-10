آرسين فينغر يوجّه رسالة إلى خليفته في آرسنال

وجّه المدرب الفرنسي آرسين فينغر المدير الفني لنادي آرسنال الإنجليزي نصيحة إلى خليفته في الغانرز، بعد أن أمضى فينغر قرابة 22 عامًا مع الفريق.

وأعلم فينغر البالغ من العمر 68 عامًا قبل أسابيع أنه سيستقيل من منصبه كمدير فني لآرسنال بعد أن قاد الفريق نحو 22 عامًا متتالية.

ونقلت صحيفة “ميرور” عن فينغر قوله: نصيحتي للمدرب الجديد هي تقديم أفضل ما لديه، واحترام قيم النادي”.

وأضاف فينغر:”أودُّ فقط أن يحضّر أفكاره، هذه فرصة للاعبين لرؤية شيء مختلف”.

ويسافر آرسنال لمواجهة هيديرسفيلد تاون في آخر مباراة للفريق في الموسم الحالي، والأخيرة بالطبع لفينغر.

ويملك آرسنال 60 نقطة في المركز السادس، وسيتأهل للمشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وتابع فينغر:”النتيجة الأخيرة لن تكون مهمة، لقد مررنا بمواسم صعود وهبوط”.

ويتطلع آرسنال لإنهاء سجله المحرج بكونه الفريق الوحيد ضمن الدرجات الأربع الكبرى لكرة القدم الإنجليزية الذي لم يحرز أي نقطة خارج ملعبه هذا العام 2018.

لكن فينغر يعتقد أنه يترك النادي في وضع جيد لخليفته الجديد.

وقال المدرب الفرنسي: “سلوك اللاعبين كان رائعًا الليلة الماضية. كانوا رائعين. يوجد رباط خاص داخل هذه الفريق”.

فترة طويلة

وقال فينغر إنه غير متأكد بشأن خططه المستقبلية لكن جرى ربط اسمه بمنصب المدير العام لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

واستغل فينغر المناسبة للنظر إلى الماضي وقال إنه رغم أنه يعتبر موسم 2004 بفريقه “الذي لا يقهر” الذي خاض الموسم دون أي هزيمة أفضل فتراته في آرسنال إلا أنه يرى أن أفضل ما قدّم كان في الفترة بين عامي 2006 و2015.

وأوضح: “من 2006 وحتى 2015 كانت فترة احتجت فيها إلى أن أكون الأقوى وقمت بأفضل عمل”.

وتكهنت تقارير إنجليزية أن إدارة آرسنال تفاضل بين 5 مدربين لقيادة الفريق الموسم المقبل، ومن بينهم لاعبان سابقان في الفريق،هما: باتريك فييرا، ومايكل أرتيتا، كما تم ترشيح الإيطاليين: كارلو أنشيلوتي، وماسيمليانو آليغري.

وتولّى فينغر قيادة آرسنال في الأول من أكتوبر 1996، وإلى الآن قاد الفريق في 1201 مباراة، حقق خلالها الفوز 695 مرة، مقابل 245 خسارة و261 تعادلًا.