مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي.. مورينيو يؤكد نهاية خلافه مع كونتي

قال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، إن المشاحنات بينه وبين أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي انتهت، قبل لقاء الفريقين في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، غدًا السبت.

ودخل الاثنان في حرب كلامية منذ موسم 2016/2017 عندما انتقد مورينيو الاحتفال الصاخب لكونتي عقب فوز تشيلسي 4/0 على مانشستر يونايتد، بينما اتهم المدرب الإيطالي منافسه البرتغالي أنه مهووس بناديه اللندني السابق.

واستمرت المشاحنات هذا الموسم، ووصف مورينيو سلوك المدرب الإيطالي خارج الخطوط بأنه يشبه المهرّج، وألمح إلى مزاعم تلاعب في النتائج تتعلق بمدرب يوفنتوس السابق، وتم تبرئته منها في إيطاليا.

وفي المقابل، وصف كونتي مورينيو مدرب تشيلسي السابق بأنه “تافه ومصطنع”.

وأبلغ مورينيو صحيفة “ريكورد” البرتغالية: “حسنًا، كل شيء على ما يرام. مد يده (ليصافحني) ومددت يدي. أصابنا الملل”.

وأضاف: “بعد مباراتنا في مانشستر يونايتد دعوته إلى مكتبي. تحدثنا ولا يوجد أي شيء الآن”.

وتولى مورينيو سابقًا قيادة تشيلسي مدة 5 مواسم على فترتين، قبل تعيينه مدربًا لمانشستر يونايتد في 2016.

وقاد المدرب البرتغالي مانشستر يونايتد إلى المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بينما مر كونتي بموسم سيئ، إذ احتل فريقه بطل الموسم الماضي المركز الخامس، ليفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وسيلتقي الاثنان مرة أخرى في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث سيسعى مانشستر يونايتد لمعادلة الرقم القياسي وإحراز اللقب للمرة الـ 13 باستاد ويمبلي.