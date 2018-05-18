موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

يصطدم مانشستر يونايتد بمنافسه تشيلسي، في المباراة النهائية، لكأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب ويمبلي، غدًا السبت.

وتقام المباراة الساعة 19:15 بتوقيت مكة المكرمة، 18:15 بتوقيت القاهرة، 17:15 بتوقيت غرينتش.

وتبث المباراة على قناة BeIN SPORTS HD 1.

وتمثل مباراة القمة فرصة لمانشستر يونايتد وتشيلسي لإنقاذ موسميهما، إذ احتل الأول المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي البطل، في حين احتل تشيلسي المركز الخامس، ليتأهل إلى الدوري الأوروبي في موسم مخيب لحامل لقب الدوري الإنجليزي موسم 2016/2017.

وتضيف المشاحنات بين البرتغالي جوزيه مورينيو والإيطالي أنطونيو كونتي مدربي مانشستر يونايتد وتشيلسي على الترتيب، مزيدًا من الحماس على المباراة.

وسبق أن تقابل الفريقان في البطولة، العام الماضي، لكن في ربع النهائي، وكانت الغلبة لتشيلسي بنتيجة 1/0.

وفي آخر 10 مباريات بين الفريقين، حقق مانشستر يونايتد فوزين فقط بنتيجة 2/0 و2/1، في حين فاز تشيلسي 5 مرات بينها 4/0، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل.

وبالمجمل، تقابل الفريقان في كأس الاتحاد الإنجليزي 6 مباريات، فاز كل منهما في 3 مباريات.

وفاز تشيلسي في نهائي العام 2007 بنتيجة 1/0 بتوقيع الإيفواري ديدييه دروغبا.