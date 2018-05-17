مانشستر يونايتد في طريقه لتحقيق أهدافه المالية

لم يؤثر الخروج المفاجئ لمانشستر يونايتد من دوري أبطال أوروبا، أمام إشبيلية الإسباني، على الوضع المالي للنادي الإنجليزي في الربع الماضي بعدما واصل تحقيق أهدافه للسنة الحالية.

واحتل مانشستر يونايتد، الذي يضم بين صفوفه: دافيد دي خيا، وبول بوغبا، وروميلو لوكاكو، المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز خلف غريمه المحلي مانشستر سيتي.

وارتفعت إيرادات النادي قبل حساب الفائدة، والضرائب، واستهلاك الدين خلال الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس إلى 36.1 مليون جنيه إسترليني (48.71 مليون دولار) من 30 مليون جنيه إسترليني قبل عام.

وزاد الدخل خلال هذه الفترة بمقدار 8.1% إلى 137.5 مليون جنيه إسترليني.