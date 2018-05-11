لماذا سيحقق مانشستر يونايتد الوصيف إيرادات مالية أكبر من سيتي البطل؟

ضمِن مانشستر يونايتد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، لموسم 2017/2018، خلف جاره مانشستر سيتي، الذي تُوِّج باللقب، وخلفهما مازال الصراع حول المركزين الثالث والرابع بين توتنهام وليفربول وبين ليفربول وتشيلسي.

ورغم احتلاله المركز الثاني في ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن مانشستر يونايتد يستعد لكسب مبالغ مالية أكثر من جميع الأندية فيما يخص حصته من النقل التلفزيوني؛ لأن لقاءاته على البث المباشر كانت أكثر من جاره، بواقع 28 مباراة مقابل 25.

وحسب تقديرات صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن مانشستر يونايتد سيحصل على مبلغ 148،9 مليون جنيه إسترليني، مقابل 147،4 مليون جنيه إسترليني لحامل اللقب مانشستر سيتي.

في حين يحصل نادي ليفربول على 143،9 مليون جنيه إسترليني، وتوتنهام على 143،5 مليون، وآرسنال على 141،1 مليون، وتشيلسي على 139،6 مليون جنيه إسترليني.

وحتى الأندية التي غادرت الدوري الإنجليزي الممتاز وهي: ستوك سيتي وويست بروميتش ألبيون وسوانزي سيتي ستحصل تقريبًا على حوالي 100 مليون جنيه إسترليني.

وتعتبر عائدات النقل التلفزيوني التي تحصل عليها أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، من أعلى العائدات في الدوريات الأوروبية.