كيف فاجأ كلوب لاعبه ألكسندر أرنولد بانضمامه إلى تشكيلة إنجلترا في كأس العالم؟

قال ترينت ألكسندر-أرنولد مدافع ليفربول إن مدربه يورغن كلوب فاجأه بنبأ انضمامه إلى تشكيلة إنجلترا المكونة من 23 لاعبًا في كأس العالم لكرة القدم.

وقدّم اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا أداءً رائعًا هذا الموسم مع ليفربول، وشارك في 9 مباريات بدوري أبطال أوروبا بما في ذلك الانتصار على مانشستر سيتي في دور الـ 8، وروما في الدور قبل النهائي، بالإضافة إلى 19 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأبلغ ألكسندر-أرنولد موقع ليفربول على الإنترنت: “علمت بالأمر هذا الصباح قبل سفرنا إلى ماربيا. المدرب جاء وتحدث معي عندما كنا في طريقنا للطائرة”.

“سألني هل أعلم أي شيء عن التشكيلة أم لا. قلت له ‭’‬لا‭’‬ وسألني ‭’‬هل خططت أي شيء بالنسبة لوقت إقامة كأس العالم؟‭’‬ فقلت ‭’‬لا.. لا يوجد عطلة أو أي شيء‭’‬.

“قال لي: “‭’‬حسنًا أنت… في تشكيلة إنجلترا”‬. كنت فخورًا للغاية. كان من الرائع منهم أن يبلغني المدرب بالأمر”.

ومنح كلوب ظهيره الأيمن فرصة المشاركة الأولى مع ليفربول في 2016 وأبدى فخره هو أيضًا بلاعبه الشاب، وقال إن انضمامه للمنتخب الوطني نهاية رائعة لموسمه الاستثنائي.

وقال كلوب: “غاريث ساوثغيت (مدرب إنجلترا) تحدث معي عبر الهاتف (صباح الأربعاء) وسمح لي بإبلاغه بالأمر..”.

“لذا في الحافلة إلى المطار شاهدت ترينت للمرة الأولى… تشرفت بإبلاغه بالأمر وكان من الرائع رؤية رد فعله. هذا مذهل ومستحق. يا له من موسم”.

وتابع “هذا أمر مذهل آخر يجعل الموسم استثنائيًا حتى قبل المباراة الأخيرة”.

ويسعى ليفربول لحصد لقبه الأوروبي الأول منذ 2005، عندما يواجه ريال مدريد حامل اللقب والبطل 12 مرة في نهائي دوري الأبطال يوم 26 مايو في كييف.