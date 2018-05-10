تعرّف على تشكيلة منتخب إنجلترا المتوقعة لكأس العالم

لن تشهد تشكيلة إنجلترا المبدئية في كأس العالم لكرة القدم، الكثير من المفاجآت، كما هو متوقع عند إعلانها من المدرب غاريث ساوثغيت الأسبوع المقبل.

ولم يعد المخضرم جو هارت حارس إنجلترا الأول، بل أصبح خيارًا إضافيًا لدعم الثنائي جوردان بيكفورد حارس إيفرتون، وجاك باتلاند حارس ستوك سيتي الطامح للمشاركة الأساسية.

ويفضل ساوثغيت اللعب بـ 3 في الدفاع سواء في خطة 3-4-3 أو 3-5-2، وعلى الأرجح سيعتمد على هاري مغواير لاعب ليستر سيتي وجون ستونز، الذي تعثر على فترات خلال مسيرة مانشستر سيتي نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في قلب الدفاع.

وإذا قرر ساوثغيت الاستمرار في الاعتماد على كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي بجوارهما في الخط الخلفي فإنه قد يدعم مركز الجناح-الظهير باستدعاء ترينت ألكسندر-أرنولد (19 عامًا) لاعب ليفربول الصاعد، وفي الجهة اليسرى قد يعتمد على رايان برتراند لاعب ساوثهامبتون الذي خاض مباريات كأساسي أكثر من أي لاعب منافس.

ومن المتوقع أن يحمل جوردان هندرسون لاعب وسط ليفربول شارة قيادة المنتخب.

وتوجد مخاوف من ندرة صناع اللعب ومن الصعب أن يلحق جاك ويلشير لاعب آرسنال المبتلى بالإصابات بالتشكيلة النهائية التي تضم 23 لاعبًا.

وفي المقابل فإن كفاءة إيريك داير لاعب توتنهام ومرونته بين الوسط والدفاع تدفعه للمشاركة أساسيًا.

وخاض المهاجم هاري كين موسمًا رائعًا جديدًا مع توتنهام وسجل 28 هدفًا في الدوري الممتاز لذا سيقود هجوم إنجلترا بكل تأكيد.

وسيعاونه على الأرجح زميله ديلي آلي ورحيم سترلينغ جناح مانشستر سيتي، في حين سيكون جيسي لينغارد وماركوس راشفورد ثنائي مانشستر يونايتد من الخيارات الداعمة. ويتصدر رايان سيسينون لاعب فولهام (17 عامًا) الوجوه الواعدة التي تملك فرصًا محدودة لدخول القائمة بجانب أديمولا لوكمان المعار إلى رازان بال شبورت لايبزيغ وجادون سانشو لاعب بروسيا دورتموند اللذين ظهرا بشكل مبهر في دوري الدرجة الأولى الألماني.