تغريم نادي تشيلسي الإنجليزي 20 ألف جنيه إسترليني لهذا السبب

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أنه غرّم نادي تشيلسي الإنجليزي 20 ألف جنيه إسترليني (26952 دولارًا)، بعد أن أحاط لاعبوه ومدربوه بالحكم خلال مباراة هدرسفيلد تاون بالدوري الممتاز في وقت سابق من مايو/ أيار.

وشعر أعضاء الفريق اللندني بالغضب عندما منحه الحكم لي ماسون ركلة ركنية، لكنه عاد وأنهى الشوط الأول قبل تنفيذ الركلة. وانتهت المباراة بتعادل الفريقين 1-1.

وقال الاتحاد في بيان: إنه “جرى تغريم تشيلسي 20 ألف جنيه إسترليني بعد قبول اتهامه بالفشل في حفاظ لاعبيه و/أو مسؤوليه على حسن السلوك والنظام العام”.

وساهم التعادل على ملعب ستامفورد بريدج في ابتعاد الفريق عن المنافسة على نيل مكان في دوري أبطال أوروبا العام المقبل.

وأنهى تشيلسي الموسم في المركز الخامس مبتعدًا بفارق خمس نقاط عن ليفربول صاحب المركز الرابع.