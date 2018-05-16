كاهيل قائد تشيلسي يسعى للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي لتعويض موسم مخيب

قال القائد غاري كاهيل، إن إحراز لقب كأس الاتحاد الإنجليزي قد لا ينقذ وظيفة المدرب أنطونيو كونتي، لكن تشيلسي لا يزال بوسعه تعويض موسم مخيب للآمال بالفوز على مانشستر يونايتد في النهائي، يوم السبت.

وقبل عام دخل كونتي المباراة النهائية باستاد ويمبلي ضد آرسنال وهو بطل للدوري الممتاز وكان على بعد انتصار واحد من تحقيق الثنائية المحلية في أول موسم للمدرب الإيطالي.

ورغم أن الهزيمة 2-1 أمام آرسنال كانت صادمة، لكنها لم تكن نهاية العالم، إلا أن تحقيق نتيجة مماثلة يوم السبت لن يكون جيدًا للفريق الأزرق.

واحتل تشيلسي المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 30 نقطة خلف مانشستر سيتي البطل ولن يلعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبالنسبة لكاهيل كان الموسم شاقًا إذ أدى مستواه السيئ لأن يفقد مكانه في العديد من مراحل الموسم، كما تراجع ترتيبه في قائمة مدافعي منتخب إنجلترا.

لكن الفوز يوم السبت سينقذ الموسم.

وأبلغ كاهيل الصحفيين: “في نهائي الكأس الموسم الماضي لم نتوقف عن العمل. كنا فقط في حالة استرخاء. دخلنا النهائي ونحن نفكر أن في ظل الزخم الذي نمتلكه فإن بوسعنا تحقيق اللقب مثلما فعلنا طيلة الموسم.

“الشعور مختلف الآن. الأمر وكأنه إنقاذ للموسم. تراجعنا في البطولات الأخرى لكننا لم نسقط في هذه البطولة بعد”.

وجعل صعود نجم دوري أبطال أوروبا من إنهاء الدوري الممتاز في المراكز الأربعة الأولى أمرا ملحا لأندية إنجلترا الكبرى بسبب الدخل الذي تدره والمكانة الكبيرة للبطولة، مما يساعد على اجتذاب أبرز المواهب.

وقال هوغو لوريس، حارس توتنهام هوتسبير، هذا الشهر إن احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى أفضل من الفوز ببطولة.

ويختلف كاهيل مع ذلك، وقال: “لا يمكن أن نقول إن مكانة كأس الاتحاد الإنجليزي ليست عالية. تتحدثون مع الشخص الخطأ. إنها تأتي بعد الفوز بالدوري مباشرة بالنسبة لي”.

وأضاف: “نشأت وأنا أشاهد هذه البطولة. إنها فرصة للفوز بالنهائي. الأمر يشبه إنهاء الموسم في المربع الذهبي والتأهل لدوري الأبطال لسبع أو ثماني سنوات لكن بدون الفوز بأي لقب. هل يمكن استبدال ذلك بما فعلناه؟”

وتابع: “لن أفعل ذلك، لكن هذا رأيي الشخصي”.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرحل كونتي بنهاية الموسم وكانت هناك حالة من عدم اليقين محيطة بالنادي اللندني في الأشهر الأخيرة.

وإذا كانت مواجهة السبت هي مباراته الأخيرة، يرغب كاهيل أن ينهي كونتي عهده في تشيلسي بشكل جيد.

وشدد: “إنه موسم غريب. كانت هناك تكهنات هنا وهناك وفي كل مكان. حدثت العديد من الأشياء المختلفة. الأمر ممتع!

“نستطيع الفوز بالكأس وإنهاء الموسم بصورة جيدة”.